POL-COE: Dülmen, Buldern, Max-Planck-Straße/ Kind angefahren und von dannen gemacht

Eine grauhaarige Seniorin im Alter von 70-80 Jahren mit einer bläulichen Jacke am Steuer eines silbernen VW Golf älteren Typs mit COE-Kennzeichen sucht die Polizei in Buldern. Die Dame war am Samstag, 08.06.2019 gegen 18 Uhr auf der Max-Planck-Straße aus Richtung Hiddingsel kommend unterwegs. Im Kreisverkehr an der Tellenstraße berührte sie im Vorbeifahren das Hinterrad eines 12-jährigen Dülmeners. Dadurch kam der Junge zu Fall und verletzte sich leicht. Die Seniorin setzte ihre Fahrt in Richtung Ortsmitte Buldern fort. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

