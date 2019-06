Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/ Bunter Strauß von Straftaten

Coesfeld (ots)

Viel mehr kann man nicht falsch machen, als ein polizeibekannter 20-jähriger Nottulner, den Polizisten am späten Montagabend (3. Juni, 22.25 Uhr) an der B525 in Nottuln aus dem Verkehr winkten. Der junge Mann war bekifft, hatte Marihuana in mehreren Tütchen verpackt dabei und jede Menge Bargeld. Die Nummernschilder des Opel, den er fuhr, sind gestohlen, der Wagen ist nicht angemeldet und unversichert. Einen Führerschein hat der junge Mann auch nicht. Mit im Opel saßen drei weitere Personen. Im Rucksack eines Nottulners (34) fanden die Polizisten weitere Drogen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell