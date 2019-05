Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Haverlandhöhe, Brand eines Altkleidercontainers - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am 04.05.19, 17:18 Uhr setzten bisher unbekannte Täter einen Altkleidercontainer in Brand. Die Feuerwehr erschien vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen, Tel.: 02594-7930, entgegen.

