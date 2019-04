Polizei Coesfeld

POL-COE: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person in Lüdinghausen, Emkum Mo., 15.04.2019, 19.48 Uhr

Coesfeld (ots)

Zur Unfallzeit befuhr ein 29jähriger Lüdinghauser mit seinem Ackerschlepper mit angehängter Kreiselegge die B58 in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Er beabsichtigte in Höhe Emkum 6 nach links auf eine Ackerfläche abzubiegen. Ein 23jähriger Lüdinghauser Motorradfahrer der ebenfalls die B58 in Richtung Lüdinghausen befuhr sah den Ackerschlepper und wollte diesen dann überholen. Genau in dem Augenblick als der Ackerschlepper nach links abbog setzte der Motorradfahrer zum Überholen an. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Kradfahrer einen Zusammenprall mit dem Ackerschlepper nicht mehr verhindern, bei dem er schwerstverletzt wurde. Vor Ort wurde der Motorradfahrer durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Die B58 wurde zur Bergung des Fahrzeug und der Unfallaufnahme bis 23.50 Uhr komplett gesperrt.

Die Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt.

Gesamtschaden: 4.000 EUR

