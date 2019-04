Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/ Einbruch in Jugendzentrum

Coesfeld (ots)

In das Büro des Jugendtreffs der Gemeinde Nottuln brachen Unbekannte in der Zeit von Sonntagabend (14.04.) 18 Uhr bis Montagmorgen (15.04.) 8 Uhr ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, schlugen eine Scheibe ein und durchsuchten das Büro. Zu möglichem Diebesgut konnten noch keine Angaben erfolgen. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

