Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Schlosserstraße/ Räder von zwei Ford abgeschraubt

Coesfeld (ots)

Vom eingezäunten Gelände eines Autohandels an der Schlosserstraße in Olfen sind in der Nacht zum Dienstag (9. April) zwei Sätze Kompletträder (Reifen auf Alufelgen) von zwei dort abgestellten Ford gestohlen worden. Die Täter hatten die Wagen, von denen Sie die Räder abschraubten, aufgebockt und auf Pflastersteinen abgestellt. Dabei wurden die Karosserien beider Autos beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Tatzeit: zwischen Montagabend, 18.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

