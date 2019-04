Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grottenkamp/ Einbruchsversuch in leerstehende Wohnung

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Sonntagabend (7. April) versucht, in eine leerstehende Wohnung an der Straße Grottenkamp in Senden einzubrechen. Die Täter waren über eine Mülltonne auf ein Terrassendach geklettert und hatten dann versucht, ein Fenster aufzuhebeln. Fenster und Terrassendach wurden beschädigt. Tatzeit: zwischen 17.50 und 18 Uhr. Zeugenhinweise: 02591/7930

