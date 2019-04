Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße/ Motorradfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Ein Motorradfahrer (20) aus Belgien ist am Sonntagmittag (7. April, gegen 14 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Steinfurter Straße (B58) bei Ascheberg tödlich verletzt worden. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Ein Autofahrer (64) aus Hamm war mit einem nicht angemeldeten silberfarbenen Opel von einem Parkplatz auf die B58 eingebogen um nach wenigen Metern über eine zweite Zufahrt wieder auf den Parkplatz zu fahren. Der Motorradfahrer wollte das Auto gerade überholen, als dieses nach links zum Parkplatz abbog. Der Belgier und seine Maschine prallten gegen die linke Fahrzeugseite und wurden in den Straßengraben geschleudert. Rettungskräfte kämpften vergeblich um das Leben des Mannes. Notfallseelsorger überbrachten Angehörigen die Todesnachricht. Der 64-Jährige war dabei, mit dem zum Verkauf stehenden Opel eine Probefahrt zu unternehmen. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt. Die B58 war für Rettungseinsatz und Unfallaufnahme zirka vier Stunden lang gesperrt. Der Verkehr wurde über Wirtschaftswege umgeleitet. Ein Gutachter ist in die Unfall-Ursachenermittlung eingebunden.

