POL-COE: Senden, Messingweg/ Einbruchsversuch in Postfiliale

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montage (1. April, 13.15 Uhr) und Dienstag (16.30 Uhr) versucht, in eine Außenstelle der Postfiliale Senden einzubrechen. An einem Fenster wurden Hebelspuren festgestellt. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

