POL-COE: Nottuln, Horst, Dülmener Straße/ Radfahrer über den Fuß gefahren und abgehauen

Einen unfallflüchtigen Autofahrer sucht die Polizei in Nottuln. Der Fahrer eines dunklen Wagens, vermutlich BMW, war am Montagmorgen, 01.04.2019 um 05.28 Uhr in Nottuln auf der Verlängerung der Dülmener Straße aus Richtung Rorup kommend nach rechts auf die Horst in Richtung Autobahn abgebogen. Dabei hatte er im Gegenverkehr auf dem Radweg einen 35-jährigen Radfahrer aus Nottuln übersehen. Dieser konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht verhindern. Der Autofahrer fuhr dem Radfahrer über den Fuß, hielt kurz an und setzte seine Fahrt dann unbekümmert fort. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

