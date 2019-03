Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Zusestraße/ Container auf Firmengelände aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Den als Lagerraum genutzten Container einer Firma in der Zusestraße in Coesfeld haben Unbekannte in der Zeit von Donnerstagnachmittag, 21.03.2019, 17 Uhr bis Freitagmorgen, 22.03.2019, 09.30 Uhr aufgebrochen. Die Täter durchsuchten den Container und verschwanden nach ersten Erkenntnissen ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

