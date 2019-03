Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Wierlings Esch/ Firmeneinbruch

Coesfeld (ots)

Durch das Dach stiegen Unbekannte in eine Firma am Wierlings Esch in Dülmen am Freitag, 22.03.2019 zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr ein. Im Lagerraum öffneten sie Kartons; zu möglichem Diebesgut konnten noch keine Angaben erfolgen. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell