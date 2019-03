POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Hebelspuren an der Eingangstür

Polizei Coesfeld

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montagabend (18. März), 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 6.15 Uhr, versucht, in Geschäftsräume eine Firma an der Münsterstraße in Dülmen einzubrechen. An der Eingangstür wurden Hebelspuren festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02594/7930

