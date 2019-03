Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkerner Straße

Geparkter Zafira angefahren - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bereits am vergangenen Freitag in der Zeit von 13.00 bis 14.00 Uhr beschädigte ein unbekannten Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Opel Zafira auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Die Beschädigungen befinden sich im hinteren rechten Bereich und wurden vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

