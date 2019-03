Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Friedrich-Ebert-Straße

Fassade vom Amtsgericht und Finanzamt beschmiert - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Großflächig beschmiert, mit einer fettigen Flüssigkeit, wurden am vergangenen Wochenende die Fassaden des Amtsgerichtes und des Finanzamtes. In der Zeit von Freitagnachmittag bis zum Montagmorgen beschmierten bislang unbekannte Täter große Flächen des Mauerwerks im Eingangsbereich der beiden Ämter mit einem unbekannten Öl. Dadurch kam es zu einer Beschädigung des Mauerwerks und der Pflasterung. Personen, die Hinweisen zu Auffälligkeiten in diesem Zusammenhang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

