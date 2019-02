Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Burgstraße

Fensterscheiben an Schulgebäude beschädigt - Zeugen gesucht

Gleich zwei Fensterscheiben beschädigten unbekannte Jugendliche auf dem Gelände der Liebfrauenschule. Die Jugendlichen wurden von einem Zeugen am Freitag, 22.02.19, gegen 23.15 Uhr, beobachtet und flüchteten in unbekannte Richtung. Zuvor hatten sie die Scheiben von zwei Fenstern auf dem Schulgelände beschädigt. Aufgrund der Dunkelheit können die Jugendlichen nicht näher beschrieben werden. Personen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

