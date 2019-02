Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Pastorskamp

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

In der Sonntagnacht wurden Bewohner eines Hauses durch das Hebeln an ihrer Eingangtür geweckt. Gegen 03.00 Uhr hörten sie Geräusche an ihrer Eingangstüre. Bei einer Nachschau konnten sie niemanden sehen. Später wurden an der Haustüre Hebelspuren festgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

