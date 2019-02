Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße

Ford aufgebrochen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag (23. Februar) auf Sonntag auf dem Pendlerparkplatz der A43 in Nottuln einen Ford Fiesta aufgebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein, beschädigten das Auto zusätzlich und entwendeten Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: Tel. 02594/7930.

