Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Rekener Straße

Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rekener Straße in Merfeld wurde ein Kind am Sonntagnachmittag (24. Februar, 14.37 Uhr) verletzt. Ein 59-jähriger Borkener befuhr mit seinem Auto die Rekener Straße in Merfeld in Richtung Dülmen. Plötzlich rannte ein sechsjähriges Kind aus Dülmen auf die Straße und wurde vom Auto des Borkeners erfasst. Der Sechsjährige wurde dabei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

