POL-COE: Rosendahl-Osterwick, Rennradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 15.02.2019, 16.42 Uhr, befuhr ein 34 Jahre alter Mann aus Rosendahl mit seinem Rennrad die Hauptstraße in Rosendahl-Osterwick in absteigender Fahrtrichtung. In Höhe Hauptstraße 41 verließ ein 22 Jahre alter Mann aus Rosendahl den dortigen Parkplatz mit seinem Pkw und kollidierte mit dem Rennradfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sein Fahrrad wurde komplett zerstört (Rahmenbruch). Der Rennradfahrer wurde zwecks ärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500,- Euro.

