Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bodelschwinghstraße

Scheibe eingeschlagen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montagmorgen (11. Februar) und Donnerstagmorgen (14. Februar) eine Scheibe eines Mercedes eingeschlagen, der an der Bodelschwinghstraße in Olfen geparkt war. Ob aus dem Auto etwas gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.

Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell