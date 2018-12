POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ 12-Jähriger von Auto erfasst

Coesfeld (ots) - Ein 12-jähriger Dülmener ist am Dienstag (11. Dezember) um 7.33 Uhr auf der Halterner Straße in Dülmen vom Auto eines Dülmeners (48) erfasst und leicht verletzt worden. Der Junge war über die Straße gelaufen, um einen Bus zu erreichen. Der 12-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

