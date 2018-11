POL-COE: Coesfeld, Wetmarstraße/ Rollerdiebe scheitern am Lenkradschloss

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwoch (28. November), 18 Uhr und Donnerstag, 17.15 Uhr, einen roten Peugeot-Roller gestohlen, der vor einem Mehrfamilienhaus an der Wetmarstraße in Coesfeld abgestellt war. Die Täter hatten den Roller zum nahe gelegenen Gelände des Gymnasiums geschoben und dort versucht, das Lenkradschloss zu knacken. Dies gelang den Tätern nicht. Sie ließen das beschädigte Fahrzeug in einer Hecke auf dem Schulgelände liegen. Die Schule meldete den Fund. Zeugenhinweise bitte an die Coesfelder Polizei: 02541/140

