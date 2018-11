POL-COE: Olfen, B235/ Zwei Verletzte bei Unfall

Coesfeld (ots) - Der VW-Polo eines Olfeners (20) und der Kia eines Selmers (47) sind am Montag (26. November) um 6.16 Uhr an der Einmündung Birkenallee auf die B235 kollidiert. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der mit 4.700 Euro beziffert wird. Die B235 war für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.

