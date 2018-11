Coesfeld (ots) - Vermutlich mittels Brandbeschleuniger wurde am Dienstag, gegen 21.45 Uhr, ein Mercedes in Dülmen in Brand gesetzt. Das Auto brannte im Motorraum komplett aus. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf den Einsatz von Brandbeschleunigern. Konkrete Hinweise zum Brandstifter liegen zur Zeit noch nicht vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02541/7930, zu melden.

