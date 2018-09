POL-COE: Ascheberg, Herbern, Benediktus-Kirchplatz/ Motorroller gestohlen

Coesfeld (ots) - Der Motoroller eines Aschebergers ist am Mittwoch (12. September) um kurz nach 5 Uhr am Benediktus-Kirchplatz in Herbern gestohlen worden. Nach Angaben einer Zeugin stand das Gefährt um 5 Uhr noch vor dem Haus. Außerdem hatte die Zeugin ein Pärchen gesehen, dass in der Nähe auf Stufen eines Geschäfts saß. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell