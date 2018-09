POL-COE: Dülmen, Marl/ Einbruch in Garage geklärt

Coesfeld (ots) - Bei drei Tatverdächtigen aus Marl im Alter von 28 und 29 Jahren vollstreckte die Polizei am Dienstag, 11.09.2018, richterliche Durchsuchungsbeschlüsse und fand dabei neben den gesuchten Fahrradteilen auch zwei kleinere Cannabis-Plantagen und mutmaßliches "Dealgeld". Ausgangssachverhalt war ein Garageneinbruch in eine Firma am Wierlings Hook in Dülmen am Sonntag, 29.07.2018, um 00.47 Uhr. Dabei wurden Fahrräder und Fahrradteile erbeutet. Eben diese hatte der Geschädigte auf einer Verkaufsplattform im Internet angeboten. Nachdem sich drei Männer und zwei Frauen die angebotenen Teile vor Ort angesehen hatten, kam es zum Einbruch. Durch diverse Recherchen des Geschädigten und der Polizei gerieten schließlich die drei Marler ins Visier der Ermittler. Ein Richter erließ dann den Durchsuchungsbeschluss. Die bei den Marlern gefundenen Fahrradteile stellten die Beamten ebenso sicher, wie die Cannabispflanzen und das mutmaßliche "Dealgeld". Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung konnten die Tatverdächtigen nach Hause zurück und warten dort auf das Gerichtsverfahren.

Ursprungsmeldung: Dülmen, Wierlings Hook/ Einbrecher erbeuten drei Mountainbikes und Fahrradteile

Coesfeld - Beim Einbruch in eine Garage am Wierlings Hook in Dülmen erbeuteten drei Unbekannte am Sonntag, 29.07.2017 um 00.47 Uhr drei hochwertige Mountainbikes, eine Telegabel, eine hydraulische Scheibenbremse und ein Lenkrad. Die Täter hatten zuvor die in das Tor eingelassene Garagentür aufgehebelt. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell