POL-COE: Nottuln, Steinstraße/ Radfahrerin verletzt - Autofahrer fährt weiter

Coesfeld (ots) - Die Polizei bittet Zeugen einer Unfallflucht am Montag (10. September) gegen 8 Uhr auf der Steinstraße in Nottuln, sich zu melden. Dort war eine Radfahrerin (41) aus Nottuln mit einem Auto zusammengestoßen. Beim Sturz wurde die Frau verletzt. Der Fahrer des Wagens fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Er wird jetzt gesucht. Die 41-Jährige gab an, dass es sich um ein weißes Auto mit Coesfelder Kennzeichen handelte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

