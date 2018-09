POL-COE: Dülmen, Buldern, Hangenau, Verkehrsunfall mit Peronenschaden

Coesfeld (ots) - Heute, 07.09.2018 (Fr), 06:45 Uhr kam ein 20-jähriger Autofahrer aus Senden im Verlauf einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache kurz von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Der Pkw kam im Bereich einer Einmündung in einem Straßengraben zum Liegen. Am Pkw entstand Totalschaden. Durch die Besatzung eines Rettungswagens wurde der Fahrer zu weiteren Untersuchungen einem Krankenhaus in Münster zugeführt. Er wurde vermutlich nur leicht verletzt. Der Pkw wurde im Anschluss abgeschleppt, der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8300 Euro.

