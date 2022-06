Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Adendorf/Bardowick - Erneut Telefonbetrug zum Nachteil zweier Seniorinnen - Zeugen gesucht ++ Bad Bevensen - Einbruch in Juweliergeschäft - vermummte Täter flüchten ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 22.06.2022

Lüneburg

Lüneburg - Parfümdiebin gestellt

Am Nachmittag des 21.06. wurden diverse Parfümflaschen in einem Geschäft in der Großen Bäckerstraße entwendet. Hierbei wurde die 32-jährige Diebin durch den Ladendetektiv beobachtet und angesprochen. Der Wert des Diebesgutes lag bei über 700 Euro. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Randalierer verletzt sich schwer

Am Abend des 21.06. zerstörte eine männliche Person gegen 20:30 Uhr vor einer Eingangstür einer Gärtnerei in der Straße Vor dem Neuen Tore zwei Brunnen. Dies wurde durch Zeugen beobachtet, welche dann die Polizei alarmierten. Darauf flüchtete der Täter über einen Zaun auf ein weiteres Grundstück. Durch Polizeibeamte konnte der 25-jährige Verursacher im Nahbereich angetroffen werden. Es wurde festgestellt, dass dieser sich bei seinem Fluchtversuch schwer verletzte, sodass er im Klinikum behandelt werden musste. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 2,4 Promille. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß - Zeugenhinweise

Am frühen Abend des 21.06. kam es auf der Artlenburger Landstraße / Auffahrt B4 Richtung Süden zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Artlenburger Landstraße Richtung Lüneburg und bog an der AS Adendorf nach rechts auf die B4 in Fahrtrichtung Süden ab. Im dortigen Auffahrtsbereich befindet sich ein Fahrradweg auf welchem sich ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer befand. Der Fahrzeugführer kollidierte mit dem Pedelec, wodurch dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der Verursacher flüchtete im Anschluss unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Adendorf/Bardowick - Erneut Telefonbetrug zum Nachteil zweier Seniorinnen - Zeugen gesucht

In der vergangenen Woche kam es im Landkreis Lüneburg gleich zu zwei Taten zum Nachteil von Senioren. Bereits am 16.06. erhielt eine 84-jährige Adendorferin einen Anruf von einem falschen Polizeibeamten. Dieser suggerierte ihr, dass man Bankmitarbeiter im Verdacht habe Betrügereien zu begehen und sie deswegen die Hilfe der 84-Jährigen benötigen würden. Im Verlaufe mehrerer Tage übergab die Seniorin Geld an fremde Personen, da diese ihr abgehobenes Geld angeblich auf Echtheit überprüfen wollten. Der Übergabeort am Vormittag des 14.06. war im Bereich der Neuapostolischen Kirche in der von-Stauffenberg-Straße in Adendorf. Am 17.06. erfolgte eine erneute Übergabe an derselben Örtlichkeit, gegen 10:30 Uhr.

Am 17.06. gegen 14:30 Uhr kontaktierten Unbekannte über das Telefon eine 86-jährige Bardowickerin. Diese wurde durch eine angebliche Staatsanwaltschaft kontaktiert, im weiteren Gesprächsverlauf kam es dann mit der Begründung von Kautionskosten für eine Festnahme zu Geldforderungen. Die 86-Jährige glaubte den Betrügern am Telefon und übergab in unmittelbarer Nähe zum St. Peter und Paul Dom in Bardowick Bargeld und Schmuck. Bei beiden Taten liegt der Gesamtschaden bei mehreren zehntausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Polizeidienststellen Adendorf, Tel. 04131-854010, und die Polizeidienststelle Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Die Polizei mahnt abermals und warnt vor den Anrufen "falscher Polizeibeamter":

EIN GESUNDES MISSTRAUEN IST KEINE UNHÖFLICHKEIT! Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl

Bei diesen Anrufen erscheint oft die "110" auf dem Display der Opfer, um Seriosität vorzutäuschen und Vertrauen zu erschleichen. Anstatt der 110 könnte aber auch eine andere örtliche Telefonnummer zu sehen sein. Die Täter manipulieren technisch die Anzeige der Telefonnummern ihrer Opfer mit dem sogenannten "Call-ID-Spoofing". Die Betrüger fordern mit verschiedensten Begründungen dazu auf, Geld- und Wertgegenstände aus Haus oder Wohnung, aber auch von der Bank, an vermeintliche Polizisten oder Kurier zu übergeben. Eine Taktik wäre z. B., dass dem Opfer erklärt wird, dass alle Wertsachen zu Sicherheit abgegeben werden müssen, da demnächst ein Wohnungseinbruch geschehen wird - die Polizei wisse das aus Ermittlungsarbeiten. Die Zielgruppe der Betrüger sind meist ältere Menschen. Sie werden mit Hilfe des Telefonbuchs bzw. der enthaltenen Vornamen dieser Altersgruppe zugeordnet.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Die Polizei ruft niemals unter der Telefonnummer 110 an!

- Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)!

- Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein!

- Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen!

- Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen

- Gespräch sofort beenden!

- Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben

oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren!

- Über Telefonprovider persönliche Datensätze aus dem Telefonbuch (Online und Druck) löschen lassen

- Täter suchen hier gezielt nach Namen vermeintlich älterer Menschen!

- Wenn möglich, Vertrauensperson

hinzuziehen

Bardowick - Spiegelklatscher auf der Brücke über der A39 - Zeugenhinweise

Am Abend des 21.06. kam es auf dem Vögelser Weg zu einem Verkehrsunfall. Der 32-jährige Fahrer eines Pkw Ford befuhr den Vögelser Weg in Richtung Ortsmitte. Eine 58-Jährige kam diesem in Höhe der dortigen Brücke mit einem Pkw VW entgegen. Im Vorbeifahren kam es zur Berührung der Fahreraußenspiegel, sodass diese beschädigt wurden und ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Zeugen zu dem Unfall melden sich bitte bei der Polizeistation Bardowick, Tel. 04131-799400.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Uelzen - Räuberischer Diebstahl im Supermarkt - Täter flüchtet - Hinweise

Am Vormittag des 21.06. kam es gegen 11:30 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in der Straße Hauenriede. Ein bisher unbekannter männlicher Täter entwendete eine Packung Rasierer und passierte damit den Kassenbereich. Durch eine Mitarbeiterin wurde dies beobachtet und versucht die Person aufzuhalten. Der Dieb wehrte sich dagegen und verletzt die Mitarbeiterin leicht am Arm. Im Anschluss flüchtetet dieser unerkannt. Der Wert des Diebesgutes lag bei gut 20 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bad Bevensen - Brände im Wald

Im Bereich der Medinger Allee kam es am Abend des 21.06. gegen 18:00 Uhr zu einem Brand innerhalb eines Waldes. In der Nähe eines Trampelpfades geriet der Boden aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die gesamte Ausdehnung betrug gut 25qm. Eine weitere Ausbreitung des Brandes konnte durch das rechtzeitige Entdecken und den Löscheinsatz von angrenzenden Anwohnern verhindert werden. Für Nachlöscharbeiten wurde die Feuerwehr alarmiert.

Zu einem weiteren Brand kam es in einem Waldstück in der Nähe des Alten Mühlenweges. Dort brannte eine Fläche von über 100qm aus bislang ungeklärter Ursache. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Wrestedt - Ingewahrsamnahme nach Sachbeschädigung

Am Abend des 21.06. zerstörte ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 42-Jähriger zunächst fremdes Eigentum. Bei Eintreffen der Polizei reagierte dieser hoch aggressiv. Aus diesem Grund musste Zwang angewendet werden, wobei sich der Verursacher massiv wehrte und die Polizeibeamten mehrfach beleidigte. In der Folge wurde der 42-Jährige in Gewahrsam genommen und in die Psychiatrie verbracht.

Suderburg - Fahrradkontrolle an der Grundschule Suderburg

Im Verlaufe des Vormittages des 21.06. fand eine Fahrradkontrolle an der Grundschule Suderburg statt. Insgesamt wurden mehr als 50 Fahrräder der Schüler kontrolliert. Fast 30 Fahrräder hatten Mängel, wobei dies häufig auf die Beleuchtung und die Bremsen zurückzuführen war.

Bad Bevensen - Einbruch in Juweliergeschäft - vermummte Täter flüchten - hoher Sachschaden - Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg

In ein Juweliergeschäft in der Lüneburger Straße brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 22.06.22 ein. Die Täter hatten gegen 02:15 Uhr eine Türscheibe eingeschlagen und waren ins Geschäft gelangt. Dort erbeuteten sie Schmuck und flüchteten in der Folge. Durch Zeugen konnten drei vermummte Personen wahrgenommen werden, die möglicherweise ihre Flucht mit einem Pkw fortsetzten. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen/Suderburg - Oldtimer von Weinmarkt gestohlen - Fahrzeug wieder aufgefunden - Polizei ermittelt

Einen Oldtimer Lkw Citroen stahlen Unbekannte in der Nacht zum 22.06.22 vom Gelände des Weinmarktes in der Pastorenstraße. Das Fahrzeug war als Art Dekoration und Lagermöglichkeit neben einem Weinstand abgestellt. Das Fahrzeug wurde wegfahren ... wurde jedoch am Vormittag im Bereich Suderburg wieder aufgefunden. Größere Schäden wurden nicht festgestellt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Himbergen, OT. Groß Thondorf - GPS-Gerät von Ackerschlepper demontiert

Das GPS-Gerät demontierten Unbekannte in der Nacht zum 22.06.22 von einem Ackerschlepper in der Hauptstraße von Groß Thondorf. Es entstand ein Schaden von gut 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bienenbüttel - Einbruch in Kita

In die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte in der Uelzener Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.06.22 ein. Die Täter brachen Fenster und Türen auf und nahmen einen geringen Bargeldbetrag und Süßigkeiten mit. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehr als 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell