POL-LG: ++ Vandalismus im Kurpark ++ Einbruch in ehemalige Gaststätte ++ Pkw entwendet ++ Polizei nimmt nach Einbrüchen Tatverdächtigen fest ++

Lüneburg

Lüneburg - Polizei nimmt nach Einbrüchen Tatverdächtigen fest

Am 18.03.19, gegen 17.10 Uhr, hat ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe eines Wohnhauses im Wilschenbrucher Weg eingeworfen. Während sich der Täter im Haus aufhielt, wurde er von einem aufmerksamen Spaziergänger bemerkt, der den Täter ansprach und im Anschluss die Polizei alarmierte. Entwendet wurde aus dem Wohnhaus vermutlich nichts. Der Unbekannte konnte vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Zwischen dem Spätnachmittag des 18.03.19 und dem 19.03.19, 06.10 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Gebäude in der Barckhausenstraße ein. Die Täter zerstörten ein Fenster, um in das Haus zu gelangen. In Folge betraten die Unbekannten eine Einliegerwohnung und ein Büro, wo sie u.a. einen Computer und einen Bildschirm entwendeten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Es wird derzeit geprüft, ob es der gleiche Täter war, der am 19.03.19, gegen 04.30 Uhr, in eine Wohnung in der Straße An der Münze in eine Wohnungstür aufbrach. Die Polizei nahm in Folge einen "alten Bekannten", einen 43 Jahre alten Lüneburger, vorläufig fest, als dieser in den im gleichen Gebäude befindlichen Tabakwarenladen in der Straße An der Münze einbrach. Ein Anwohner war auf den Einbrecher aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit noch im Polizeigewahrsam. Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - BMW und VW gestohlen

Einen grauen BMW 420d ist von unbekannten Tätern in der Nacht zum 19.03.19 in der Straße Langenstücken von unbekannten Tätern entwendet worden. Der mit dem Keyless Go System ausgerüstete Pkw mit dem Kennzeichen LG - RS 2012, hatte vor einem Wohnhaus gestanden. Es entstand ein Schaden von ca. 33.000 Euro. In der gleichen Nacht wurde in der Soninstraße auch ein dunkelblauer VW T5 California mit dem Kennzeichen LG - JJ 2421 gestohlen. In diesem Fall beträgt der entstandene Schaden mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Schaufensterscheibe beschädigt

Eine Schaufensterscheibe in der Straße Am Sande haben unbekannte Täter vermutlich durch einen Steinwurf in der Nacht zum 19.03.19 beschädigt. Die Schaufensterscheibe wurde durch den Wurf zwar beschädigt, ging jedoch nicht so zu Bruch, dass die Täter an die ausgelegte Ware gelangen konnten. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Auch ein Geschäft in der Große Bäckerstraße war in dieser Nacht Ziel von möglicherweise den gleichen Tätern. In diesem Fall wurde versucht eine Glastür mit einem Pflasterstein einzuwerfen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch bei Sportverein

Unbekannte Täter haben zwischen dem 15. und 18.03.19 die Rollläden eines Gebäudes des im Pfarrer-Kneipp-Weg ansässigen Sportvereins hochgeschoben, sowie Lampen und Bewegungsmelder beschädigt. In das Gebäude drangen die Täter nicht ein. Es entstanden jedoch Sachschäden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg/ Adendorf - Diebstähle aus Pkw

Aus einem kurzzeitig unverschlossen abgestellten Fahrzeug haben unbekannte Täter am 18.03.19, zwischen 09.10 und 09.30 Uhr, einen Rucksack gestohlen. Die Tat ereignete sich im Reiherstieg. Der Rucksack wurde wieder aufgefunden. Es fehlte jedoch das Portemonnaie mit etwas Bargeld. Aus einem VW, der am selben Tag in der Zeit von 09.40 bis 09.55 Uhr auf einem unbefestigten Parkplatz am Waldrand im Deutsch Evern Weg abgestellt war, haben unbekannte Täter eine Scheibe eingeschlagen und den im VW abgelegten Rucksack entwendet. Darin befand sich eine Geldbörse. Im Scharnebecker Weg in Adendorf schlug am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, ein zunächst unbekannter Täter jeweils eine Scheibe von zwei Pkw der Marken Opel und VW ein. Aus einem der Pkw nahm der Täter eine Ledertasche an sich, aus dem anderen eine Sporttasche. Zeugen beobachteten den Täter und riefen sie Polizei. Im Rahmen der Fahndung trifft eine Polizeistreife einen 21-jährigen Tatverdächtigen an und stellt dessen Personalien fest. Weiterhin wurde der 21-Jährige erkennungsdienstlich behandelt. Am Tatort stellten die Polizeibeamten zudem ein Fahrrad sicher, welches der Täter auf seiner Flucht zurückgelassen hat. Bei den Taten entstanden Sachschäden von insgesamt mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Drogenkontrolle

Mehrere Jugendliche im Alter von 17 Jahren, sowie ein 20-Jähriger wurden am 18.03.19 von der Polizei kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle der Jugendlichen in der Straße Am Altenbrücker Ziegelhof, stellten die Polizeibeamten am Morgen mehrere Gramm von vermutlich Marihuana sicher. Später am Tag, gegen 18.50 Uhr, stellten die Polizeibeamten u.a. vermutlich ebenfalls Marihuana sicher. Gegen die Betroffenen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Von einem Ford, der vom 15. bis 18.03.19 im Brandheider Weg auf einem Parkplatz abgestellt war, haben unbekannte Täter die Kennzeichen WL - WQ 125 abgebaut und entwendet.

Lüneburg - Polizei stellt Fahrräder sicher

Im Rahmen eines Fahrradprojektes des Fachkommissariats für Eigentumskriminalität in Zusammenarbeit mit Beamten der Bereitschaftspolizei, wurden am Montag, 18.03.19, mehrere Personen in der Lüneburger Innenstadt kontrolliert. Gegen 12.20 Uhr, wurde in der Heiligengeiststraße ein 23-Jähriger von der Polizei kontrolliert, der 23-Jährige ein schwarz überlackiertes Mountainbike mit sich führte. Das Mountainbike lag im polizeilichen Auskunftssystem als ein. Ein ebenfalls 23-Jähriger wurde gegen 13.10 Uhr in der Straße Am Sande angehalten und kontrolliert. Das blaue Mountainbike der Marke Stevens, welches er mitführte, hatte er nach eigenen Angaben vor einigen Wochen gefunden jedoch vergessen beim Fundbüro abzugeben. Die Polizeibeamten stellten die Fahrräder sicher und leiteten Strafverfahren gegen die 23-Jährigen ein.

Bleckede - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Bereits am 16.03.19 ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen VW Golf gestoßen, der in der Zeit von ca. 11.00 bis 18.00 Uhr, in einer Parkbucht gegenüber einer Apotheke in der Schloßstraße abgestellt war. Vermutlich passierte der Unfall beim Ein- oder Ausparken des Unfallverursachers. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852/978910, entgegen.

Adendorf - ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Am 18.03.19, gegen 10.10 Uhr, wollte eine 50-jährige Opel-Fahrerin von der Artlenburger Landstraße nach links in die Dorfstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines geradeaus in entgegengesetzter Richtung fahrenden 42-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 42 Jahre alte Seat-Fahrer leicht verletzt wurde. An den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 15.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Einbruch in ehemalige Gaststätte

Am 18.03.19 wurde der Einbruch in eine ehemalige Gaststätte in der Dorfstraße bei der Polizei angezeigt. Unbekannte Täter hatten zwischen dem 09.03.19 und dem gestrigen Tag eine Tür aufgebrochen und diverse Möbel und Thermobehälter entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Lüchow - die Polizei kontrolliert

Am Nachmittag des 18.03.19 hat die Polizei auf der B493, Höhe Loge, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. 17 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste war mit 94km/h statt der erlaubten 70 km/h unterwegs.

Uelzen

Uelzen - Pkw gestohlen

Einen silberfarbenen VW T4 mit dem Kennzeichen PR - JC 818 haben unbekannte Täter am Nachmittag des 18.03.19 von einem Parkplatz in der Ringstraße entwendet. Der Besitzer des VW hatte den Pkw gegen 16.00 Uhr abgestellt. Als er um kurz vor 18.00 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte, was der VW nicht mehr dort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bevensen - Vandalismus im Kurpark

Bereits am Nachmittag des 12.03.19 haben unbekannte Täter im Kurpark den Bereich der Sonnenfalle verwüstet. Zwischen 12.00 und 19.00 Uhr zerschlugen die Täter Glasflaschen und zerstörten hierbei die Glasfläche im Innenraum der Sonnenfalle. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, entgegen.

Uelzen - nach Hausverbot in Polizeigewahrsam

Ein 56 Jahre alter Mann aus dem Heidekreis hat am 18.03.19, gegen 12.20 Uhr, trotz bestehenden Hausverbotes, ein Lebensmittelgeschäft in der St.-Viti-Straße betreten. Als er vom Personal angesprochen und zum Gehen aufgefordert wurde, pöbelte und drohte der 56-Jährige. Auch den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber zeigte sich der Mann widerspenstig, wollte seine Personalien nicht angeben. Er wurde letztendlich mit Zwang der Polizeiwache zugeführt und verbrachte zur Verhinderung weiterer Straftaten mehrere Stunden im Polizeigewahrsam.

Uelzen - Scheibe beschädigt

Eine Plexiglasscheibe einer Fahrzeughalle in der Miesbacher Straße ist von unbekannten Tätern zwischen dem 16. und 18.03.19 beschädigt worden. Die Fahrzeughalle wurde nicht betreten, jedoch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

