POL-LG: ++ Pkw zerkratzt ++ Fällgreifer entwendet ++ Radfahrer fährt Kind an ++ Schuhabtreter angezündet ++

Lüneburg

Lüneburg - Schuhabtreter angezündet

Einen im Flur eines Mehrfamilienhauses im Brockwinkler Weg befindlichen Fußabtreter hat ein unbekannter Täter in den frühen Morgenstunden des 18.03.19 angezündet. Eine 57-jährige Bewohnerin des Hauses war durch den Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam geworden. Die 57-Jährige alarmierte ihre Nachbarn und gemeinsam bugsierten sie den Fußabtreter nach draußen und löschten ihn. Durch den sofortigen beherzten Einsatz wurde niemand verletzt und es entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Randalierer in Gartenkolonie

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 17.03.19 Türen von mehreren Lauben einer Gartenkolonie in der Stöteroggestraße aufgebrochen und Verschläge aufgerissen. Hierbei wurden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - alkoholisiert am Steuer

Nach Hinweis eines Zeugen, der einen möglicherweise alkoholisierten Autofahrer in der Hamburger Straße gesehen hatte, hat am 17.03.19, gegen 18.25 Uhr, eine Polizeistreife den 40-jährigen Fahrer eines Renault kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Renault-Fahrer offenbar tatsächlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am 17.03.19, gegen 16.55 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger Skoda-Fahrer die Straße Vor dem Bardowicker Tore in Richtung Innenstadt. Als er nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle einbiegen wollte und seinen Pkw abbremste, bemerkte ein nachfolgender Daimler-Fahrer dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Sowohl der Skoda-Fahrer, als auch der 29-jährige Daimler-Fahrer wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden in Höhe von geschätzten 8.000 Euro.

Lüneburg - Radfahrer fährt Kind an

Ein vier Jahre altes Mädchen ist am 17.03.19, gegen 17.35 Uhr, bei einem Unfall leicht verletzt worden. Ein 19-Jähriger hatte mit seinem Fahrrad zügig den Radweg der Straße Vor dem Neuen Tore befahren, um noch bei Grün über die Ampel an der Dörnbergstraße zu kommen. Als diese auf Rot wechselte und er abbremste, übersah er die 4-Jährige. Das Mädchen war auf einem Kinderfahrrad in Begleitung der Mutter aus der Dörnbergstraße gekommen und gerade im Begriff in der Straße Vor dem neuen Tore an der noch Rotlicht zeigenden Ampel anzuhalten. Es kam zum Zusammenstoß.

Lüneburg - ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Den 22-jährigen Fahrer eines Seat hat eine Polizeistreife am 17.03.19, gegen 23.00 Uhr, in der Straße AM Weißen Turm kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht ausgegeben und somit höchstwahrscheinlich gefälscht sind. Weiterhin ist der 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, die Kennzeichen sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Am 16.03.19, zwischen 17.10 und 17.20 Uhr, haben unbekannte Täter den Lack eines Pkw BMW zerkratzt. Der BMW stand die Tatzeitraum in der Zollstraße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Scheibe eingeschlagen

Am Morgen des 17.03.19 wurde eine Fensterscheibe einer Wohnung eingeschlagen. Nach Angaben von Zeugen, soll es sich bei dem Täter um einen 32-Jährigen aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg handeln. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow - Kennzeichen gestohlen

Unbekannte Täter haben zwischen dem 15. und 17.03.19 von einem Wohnwagen, der in der August-Kohrs-Straße abgestellt war, das Kennzeichen ST - QA 531 abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, tel.: 05841/122215, entgegen.

Tripkau - Fällgreifer entwendet

Bereits zwischen dem 11. und 13.03.19 haben unbekannte Täter von einem Anhänger, der in der Hauptstraße abgestellt war, einen Fällgreifer entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel.: 038841/20732, entgegen.

Uelzen

Wrestedt - Schlüssel steckte - versuchter Diebstahl eines VW

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 16.03.19, 14.30 Uhr, und dem 17.03.19, 12.00 Uhr, ein Grundstück in der Hauptstraße betreten und dort versucht einen VW Kastenwagen zu entwenden. Der VW hatte unverschlossen und mit steckendem Schlüssel auf dem Grundstück gestanden. Die Unbekannten fuhren sich jedoch mit dem VW fest und mussten den VW stehen lassen. Vermutlich die gleichen Täter nahmen nun statt des VW ein orange-blaues Mountainbike Bulls Sharptail aus einem unverschlossenen Raum mit. Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel.: 05802/4467, entgegen.

Bad Bodenteich - Pkw zerkratzt

Zwischen dem 16. und 18.03.19 haben unbekannte Täter einen Skoda zerkratzt, der auf dem Parkstreifen in der Straße Am Waldbad abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, tel.: 05824/963000, entgegen.

Uelzen - die Polizei kontrolliert...

Am frühen Nachmittag des 17.03.19 hat die Polizei im Spottweg eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. 10 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Schnellste war eine 39-jährige Pkw-Fahrerin, die mit 94 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs war.

