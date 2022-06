Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehuder Ermittler suchen drei Fahrradeigentümer

Stade (ots)

In den letzten Tagen sind bei der Buxtehuder Polizei drei Fahrräder sichergestellt worden, für die die Ermittler jetzt die rechtmäßigen Eigentümer suchen.

Am Mittwoch, den 08.06. wurde gegen 08:50 h ein 19-jähriger Mann aus Sauensiek dabei beobachtet, wie er am Buxtehuder Bahnhof ein Fahrrad entwendete und damit wegfuhr. Der junge Mann konnte anschließend noch vor Ort gestellt werden. Das Rad wurde zur Eigentumssicherung zunächst sichergestellt. Hier handelt es sich um ein blaues Herrenrad der Marke SCHAUFF in der Größe 26.

Bereits am Mittwoch, den 25.05. konnten die Ermittler bei einem 16-Jährigen und einem 18-Jährigen aus Hamburg zwei Fahrräder einsammeln, die offenbar aus Diebstählen in und um Buxtehude stammen. Hierbei geht es um ein 28er Herrenrad der Marke PRINCE Fun & Aktion in schwarz und ein blau-silbernes Rad der Marke PEUGEOT.

Die Beamten suchen nun die eigentlichen Eigentümer und bitten diese, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

Fotos von den Rädern in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell