POL-HK: Ahlden: Einbrecher am Kühlschrank; Munster: Durch Ortschaft gerast - 1,62 Promille

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.11.2021 Nr. 1

21.11 / Einbrecher am Kühlschrank

Ahlden: Unbekannte drangen in der Nacht zu Sonntag in ein Einfamilienhaus an der Schulstraße ein, bedienten sich am Kühlschrank und entwendeten darüber hinaus einige Schachteln Zigaretten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

21.11 / Durch Ortschaft gerast - 1,62 Promille

Munster: Weil er mit etwa 80 Km/h durch Munster fuhr, fiel ein 23Jähriger einer Polizeistreife am Sonntagabend auf. Die Polizisten kontrollierten Fahrer und Fahrzeug auf der Neuen Straße, stellten dabei Atemalkoholgeruch fest und ließen den jungen Mann einen Test durchführen. Das Ergebnis lautete 1,62 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

