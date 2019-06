Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Gilten: Reifen eines Viehtreibwagens zerstochen; Walsrode:Fahrradfahrer gestürzt und dabei schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.06.2019 Nr. 1

13.06 / Reifen eines Viehtreibwagens zerstochen

Gilten: Unbekannte zerstachen im Zeitraum der vergangenen Woche die Reifen eines Viehtreibwagens, der auf einem Feldweg im Bereich des Ortsteils Eschenworth abgestellt war. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/511490.

13.06 / Fahrradfahrer gestürzt und dabei schwer verletzt

Walsrode: Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte ein Fahrradfahrer am Donnerstagvormittag, gegen 11.05 Uhr auf dem Fuß- und Radweg der Düshorner Landstraße und verletzte sich dabei schwer. Der 23jährige Walsroder wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Rettungsmaßnahme musste der Kreisverkehr an der K 119/K148 gesperrt werden.

