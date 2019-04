Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Soltau (ots)

Der 29-Jährige Fahrer eines Transporters mit beladenen Anhänger befährt am 19.04.2019 gegen 12:00 die B 71 aus Soltau in Richtung Neuenkirchen. Als er links auf den Menkenhof abbiegen möchte, verringert er seine Geschwindigkeit und blinkt nach links. Währenddessen überholt eine Gruppe von Motorradfahrern in gleicher Fahrtrichtung mehrere Pkw. Der Transporterfahrer sieht den von hinten kommenden Motorradfahrer nicht und leitet seinen Abbiegevorgang auf den Menkenhof ein. Einer der Motorradfahrer erkennt das Abiegevorhaben des Transporters zu spät und kann den Überholvorgang nicht mehr abbrechen. Es kommt zum Unfall. Der Motorradfahrer und dessen Maschine rutschen infolge der Kollision in einen angrenzenden Weidezaun. Der 30-Jährige Motorradfahrer wird schwerverletzt, bleibt jedoch ansprechbar. Er wird mit dem Helikopter in ein umliegendes Krankenhaus abtransportiert. Beide beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Die B71 war während der Unfallaufnahme gesperrt.

