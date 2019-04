Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Randalierende Person in Schneverdingen

Schneverdingen (ots)

Am 20.04.2019 gegen 01:10 Uhr wurde in einer Pension in Schneverdingen eine randalierende Person gemeldet. Die Polizeibeamten treffen ein alkoholisiertes Pärchen an, dass sich anscheinend gestritten hatte. Die männliche Person (30 Jahre) reagierte äußerst aggressiv auf die Polizeibeamten und versuchte diese tätlich anzugreifen. Durch den Einsatz von Pfefferspray konnten die Beamten die männliche Person zu Boden bringen und anschließend dem Polizeigewahrsam zuführen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab, dass die Person mit 1,84 Promille erheblich alkoholisiert gewesen ist. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell