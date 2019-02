Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Von der Fahrbahn ab gegen Baum

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.02.2019 Nr. 2

27.02 / Von der Fahrbahn ab gegen Baum

Bispingen: Am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr ereignete sich auf der K 34, Behringen in Richtung Volkwardingen, ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin schwer und vier im Fahrzeug befindliche Grundschulkinder nicht beziehungsweise nur leicht verletzt wurden. Die 47jährige Fahrerin und die Kinder (alle aus dem Landkreis Harburg) waren auf dem Weg zu einer Schule, als die Frau auf gerader Strecke alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Alle Insassen kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus - eines der Kinder klagte über Nasenbluten, die anderen wurden vorsorglich untersucht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die K 34 gesperrt.

