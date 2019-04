POL-ROW: ++Werkzeuge aus Transporter gestohlen++Verkehrsunfall mit 3 Verletzten++

Polizeiinspektion Rotenburg

Werkzeuge aus Transporter gestohlen Gnarrenburg. In der Nacht zu Mittwoch wurde ein abgestellter VW Crafter geöffnet. Aus dem Auto wurden Werkzeuge gestohlen. Das Fahrzeug war in Barkhausen in der Klosterstraße geparkt. Im gleichen Zeitraum wurde ebenfalls ein abgestellter Transporter in der Findorfer Straße angegangen. Auch hier wurden Werkzeuge aus dem Innenraum entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Bremervörde unter Tel. 04761/99450 entgegen.

Verkehrsunfall mit 3 Verletzten Bremervörde. Am Mittwoch gegen 12:45 Uhr beabsichtigte eine 34-jährige Autofahrerin von der Stader Straße nach links auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Pkw einer 49-Jährigen. Beide Autos stoßen frontal zusammen. Die Fahrerinnen sowie eine Mitfahrerin werden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die verunfallten Autos sind nicht mehr fahrbereit.

