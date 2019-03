Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: +++Polizei Zeven bittet Unfallverursacher sich erneut zu melden+++

Zeven (ots)

Zeven. Die Polizei in Zeven bittet einen bislang unbekannten Unfallverursacher sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen stieß der Unbekannte im Laufe des Tages (04.03.2019) mit seiner Tür gegen die Fahrertür eines auf den Parkplätzen in der Kirchhofsallee Ecke "Zur Welle" parkenden Fiat Panda eines 56-jährigen Zeveners. Er hinterließ einen Zettel mit den für die Schadensregulierung erforderlichen Daten an der Frontscheibe des Fiats. Durch die starken Regenfälle am heutigen Tag ist die Schrift allerdings nicht mehr lesbar. Aus diesem Grund wird der Unfallverursacher gebeten sich bei der Polizei Zeven unter 04281/93060 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Zeven

PHK Kuschkewitz

Telefon: 04281/93060

E-Mail: wache(at)pk-zeven.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell