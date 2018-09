POL-ROW: ++ Auf dem OBI-Parkplatz - Zeugen melden verdächtigen Transporter ++ Polizei nimmt jungen Asylbewerber im Zevener Rathaus in Gewahrsam ++n Junge Dänin fährt unter Drogeneinfluss ++

Rotenburg (ots) - Auf dem OBI-Parkplatz - Zeugen melden verdächtigen Transporter

Rotenburg. Eine Streifenbesatzung der Rotenburger Polizei hat am Montagvormittag in der Bremer Straße den 54-jährigen Fahrer eines Kleintransporters aus dem Verkehr gezogen, weil er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Zeugen meldeten der Polizei zuvor, dass ihnen die Insassen eines roten Peugeot-Transporters aus Polen auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Bremer Straße aufgefallen seien. Beide stünden vermutlich stark unter Alkoholeinfluss. Die Polizei nahm sich der Sache an. Bei der Kontrolle der Männer bestätigten sich die Angaben der Zeugen. Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrer einen Wert von über zwei Promille. Er und auch sein 36-jähriger Beifahrer waren zudem von der Staatsanwaltschaft Lüneburg zu einer Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Aber auch der rote Transporter rückte in den Fokus. Er war offensichtlich so marode und verkehrsunsicher, dass die Beamten die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagten. Bei der Durchsuchung des Peugeot fand die Polizei ladenfrische Elektrogeräte, für die die beiden Männer keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnten. Sie wurden als mögliches Diebesgut sichergestellt. Nachdem der 54-jährige Fahrer auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgegeben hatte und seine Personalien und auch die des Beifahrers eindeutig feststanden, wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizei nimmt jungen Asylbewerber im Zevener Rathaus in Gewahrsam

Zeven. Beamte der Zevener Polizei haben am Montagnachmittag im Zevener Rathaus einen 23-jährigen Asylbewerber aus dem Sudan in Polizeigewahrsam genommen. Der junge Mann hatte gegen 14 Uhr einen Behördenmitarbeiter aufgefordert Dokumente für ihn zu erstellen, die man dort jedoch nicht ausfertigen konnte. Das wiederum wollte der 23-Jährige nicht einsehen. Trotz der Aufforderung das Rathaus zu verlassen, blieb er. Nun kam die Polizei ins Spiel. Die Beamten teilten dem Mann mit, dass gegen ihn ein Hausverbot ausgesprochen worden sei. Dem kam er zunächst nach. Eine halbe Stunde später tauchte er erneut im Bürgerservice des Rathauses auf und forderte vehement die Ausstellung der Papiere. Wieder musste die Zevener Polizei eingreifen. Diesmal blieb der junge Mann nicht mehr ruhig. Er widersetzte sich den Anweisungen der Polizei und leistete körperlichen Widerstand. Die Beamten nahmen den 23-jährigen mit auf die Polizeidienststelle. Als er sich wieder beruhigt hatte, wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.

Junge Dänin fährt unter Drogeneinfluss

Hatzte/A1. Eine 19-jährige Fahranfängerin aus Dänemark ist am Montagnachmittag auf der Hansalinie bei Hatzte vermutlich unter Drogeneinfluss in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Im Gespräch mit der jungen Frau erkannten die Beamten Anzeichen von Rauschgiftkonsum. Ein Urintest bestätigte später die erste Einschätzung der Polizei. Demnach dürfte die 19-Jährige während der Fahrt unter dem Einfluss von Marihuana und Kokain gestanden haben. Sie musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Diebe auf der Baustelle

Rotenburg. In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter von einer Baustelle am Goldammerweg Baustoffe gestohlen. Vermutlich in der Dunkelheit gelangten sie auf das Gelände und nahmen von einer Holzpalette Zinkdachrinnen mit Zubehör mit. Die Polizei geht von einem Schaden von rund eintausend Euro aus.

E-Bike gestohlen

Sottrum. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Fahrraddiebe in der Großen Straße ein teures E-Bike gestohlen. Das schwarze 28er Damen-Pedelec vom Typ Raleigh Cardiff stand am Freitag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr verschlossen auf einem Grundstück. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Sottrum unter Telefon 04264/370190.

