POL-ROW: ++ Mofafahrer fährt betrunken zur Anzeigeerstattung ++ Junger Fahranfänger unter Drogenverdacht ++ Drei Verletzte bei Auffahrunfall ++ 85-jährige Beifahrerin bei Unfall verletzt ++

Rotenburg (ots) - Mofafahrer fährt betrunken zur Anzeigeerstattung

Rotenburg. Um eine Strafanzeige zu erstatten, ist ein 63-jähriger Mann Rotenburg am Sonntagabend auf seinem Mofa zur Polizei gekommen. Er war kaum auf der Wache, da fiel den Beamten deutlicher Alkoholgeruch bei ihm auf. Schnell stand nicht mehr der eigentliche Grund seines Besuchs im Mittelpunkt, sondern die Umstände, wie er zu den Beamten in die Königsberger Straße gefahren ist. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der Senior mit fast 1,5 Promille absolut fahruntüchtig war. Er musste eine Blutprobe abgeben und später seinen Heimweg zu Fuß antreten. Mit der Anzeigenerstattung muss sich der Mann gedulden, bis er wieder nüchtern ist.

Junger Fahranfänger unter Drogenverdacht

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Sonntagabend einen 19-jährigen Fahranfänger aus dem Landkreis Cuxhaven aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann steht im Verdacht unter dem Einfluss von Rauschgift am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Die Beamten hatten seine Fahrt gegen 18 Uhr an der Einmündung Meyerstraße/Godenstedter Straße gestoppt. Bei der Kontrolle erkannten sie Anzeichen einer Beeinflussung durch Marihuana. Eine Blutprobe wird zeigen, ob und wieviel Drogen der Fahranfänger konsumiert hat.

Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Groß Meckelsen. In Höhe eines Hotels an der Landesstraße 142 ist es am Sonntagmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem drei Menschen verletzt worden sind. Eine 28-jährige Autofahrerin aus Hamburg hatte dort gegen 12 Uhr mit ihrem Citroen verkehrsbedingt hinter einem anderen Fahrzeug halten müssen. Ein 28-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Hamburg, stoppte mit seinem Daihatsu hinter ihr. Eine 21-jährige Autofahrerin aus Heeslingen erkannte diese Situation vor sich offenbar zu spät. Sie fuhr mit ihrem Audi auf den Daihatsu des Vordermannes auf und schob ihn auf den Citroen. Durch den Aufprall wurden alle drei Insassen im Daihatsu - der 28-jährige Fahrer, seine 28-jährige Beifahrerin und ein einjähriges Kind - leicht verletzt. Sie wurden im Rettungswagen in das Diakonieklinikum nach Rotenburg gebracht.

Nach Zusammenstoß mit Trike - 85-jährige Beifahrerin bei Unfall verletzt

Basdahl. Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Trike und einem Auto ist am Sonntagmittag auf der B 71 eine 85-jährige Frau aus der Samtgemeinde Geestequelle verletzt worden. Die Frau saß als Beifahrerin im Peugeot eines 85-jährigen Zeveners. Der Senior wollte gegen 13 Uhr in Höhe eines Hotels von einem Parkstreifen an der Bundesstraße in den fließenden Verkehr fahren. Dabei achtete er jedoch nicht auf das Trike eines 59-jährigen Mannes aus dem Landkreis Cuxhaven. Nach dem Zusammenstoß klagte die Seniorin über Schmerzen an der Halswirbelsäule. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell