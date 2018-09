POL-ROW: ++ Heiße Spur bei Raubermittlungen - Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit ++

3 weitere Medieninhalte

Rotenburg (ots) - Heiße Spur bei Raubermittlungen - Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit

Sottrum/Stuckenborstel. Intensive Ermittlungen nach einem Raub auf zwei Angestellte des Sottrumer EDEKA-Marktes vor zwei Wochen haben die Beamten der Rotenburger Polizei auf eine mögliche heiße Spur geführt. Sie wenden sich nun an die Öffentlichkeit und bitten erneut um sachdienliche Hinweise.

Zwei unbekannte Täter hatten am Mittwoch, den 29.08.2018, gegen 7.45 Uhr, den 41-jährigen Marktleiter und seine 62-jährige Kollegin vor der Volksbank Sottrum an der Großen Straße abgepasst, als sie die Einnahmen des Marktes einzahlen wollten. Dort attackierten die beiden Unbekannten den Mann, und auch seine Kollegin, als sie ihrem Chef zur Hilfe kam. Beide Überfallenen erlitten Verletzungen. Mit dem geraubten Geld rannten die Täter zu Fuß in Richtung Bundesstraße 75. Bis dahin verlor sich zunächst ihre Spur. Die Flüchtigen wurden im Rahmen der ersten Fahndung folgendermaßen beschrieben:

Täter 1:

- 180 bis 190 cm groß und schlank. - Trug eine schwarze Jacke, eine olive-graue Hose, ein rotes Basecap und schwarze Schuhe - Der Mann hat dunklen, südländischen Teint

Täter 2:

- 170 bis 175 cm groß und schlank. - Trug eine weiße Jacke, eine hellgraue Hose, ein schwarzes Basecap und weiße Schuhe. - Der Mann hat ebenfalls einen dunklen, südländischen Teint

Direkt nach der Tat wurde die Polizei in Stuckenborstel auf einen silberfarbenen Ford Focus aufmerksam. Zeugen wollen ihn zur Tatzeit in Sottrum gesehen haben. Die Beamten stellten den Wagen als mögliches Tatfahrzeug sicher und suchten darin intensiv nach Spuren. Am Freitag setzte die Polizei bei ihren Ermittlungen einen Spürhund ein. Auch zwei Wochen nach der Tat führte das Tier seine Kollegen vom Auffindeort des sichergestellten Fahrzeugs auf einem Parkstreifen an der Neuenlander Straße auf eine mögliche heiße Spur. Ob sie auf einen der mutmaßlichen Täter weißt, ist noch unklar. Das müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die am Tattag gesehen haben, wer den silbernen Ford Focus im Neuenlander Weg in Stuckenborstel geparkt hat, unter Telefon 04261/9470 um Hinweise.

