Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 20-Jähriger nach Nötigung in Gewahrsam genommen, mehrere Beamte verletzt ++ Seevetal/Hittfeld - Metalldiebe unterwegs

Rosengarten und Buchholz (ots)

20-Jähriger nach Nötigung in Gewahrsam genommen, mehrere Beamte verletzt

Am Montag, 25.4.2022, gegen 15:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Grundstück am Hintelner Weg gerufen. Eine 50-jährige Frau war auf ihrem Grundstück von einem jungen Mann angesprochen und nach einem Glas Wasser gefragt worden. Als die Frau ihm das Glas gab packte er sie nach ihren Angaben an den Schultern und versuchte, sie in ein Nebengebäude zu drängen. Die Frau konnte sich losreißen und sich im Haus einschließen. Von dort wählte sie den Notruf. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der 20-jährige Mann, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand, immer noch auf dem Grundstück und zeigte sich sehr aggressiv. Einem Platzverweis kam er nicht nach, so dass die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen mussten. Hierbei wehrte er sich nach Kräften. Er trat und schlug um sich, versuchte einen Beamten zu beißen. Zwei Polizisten spuckte er mit blutverschmiertem Speichel ins Gesicht. Ein 24-jähriger Beamter wurde leicht verletzt.

Der 20-Jährige wurde nach Buchholz zur Dienststelle gebracht und in Gewahrsam genommen. Auf richterliche Anordnung entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Gegen 18:40 Uhr sollte der 20-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen werden. Vor dem Haupteingang der Dienststelle angekommen, weigerte sich der Mann allerdings, das Gelände zu verlassen. Erneut fing er an, die Beamten zu beschimpfen und sich aggressiv zu zeigen. Ihm wurde eine erneute Ingewahrsamnahme angedroht. Auch das bewegte den Mann nicht dazu, das Gelände zu verlassen. Schließlich wurde erneut in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er erheblich Widerstand. Zwei 32 und 41 Jahre alte Beamte erlitten dadurch leichte Verletzungen. Am Dienstagmorgen wurde der Mann entlassen.

Gegen den 20-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Nötigung und Hausfriedensbruchs sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.

Seevetal/Hittfeld - Metalldiebe unterwegs

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 23. und 25.4.2022, haben Diebe von einer Baustelle an der Straße Graubergen mehrere Meter eines Starkstromkabels entwendet. Außerdem brachen sie einen Container mit Arbeitsmaterial auf. Im selben Zeitraum kam es auch an der Jesteburger Straße zu einem Diebstahl von diversen Stromkabeln und Metallrohren aus einem Rohbau.

In Stelle waren Diebe zwischen dem 22. und 25.4.2022 unterwegs. Auf einem Baustellengelände an der Hamburger Straße erbeuten sie insgesamt 50 m Starkstromkabel. Die Polizei prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Tätigkeiten auf den Baustellen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

