Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fahrrad aus Gartenschuppen gestohlen ++ Seevetal-Meckelfeld - Seitenscheibe eingeschlagen

Neu Wulmstorf (ots)

Fahrrad aus Gartenschuppen gestohlen

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitagabend, 24.09.2021 und Sonntagmorgen, haben Unbekannte aus dem Gartenschuppen eines Reihenhauses an der Kurt-Schumacher-Straße ein Fahrrad gestohlen. Die Täter brachen die hölzerne Schuppentür auf und nahmen ein Damenrad der Marke BULLS, Sharptail Street 1 im Wert von rund 300 Euro an sich. Mit dem Rad entfernten sich die Täter unbemerkt.

Seevetal-Meckelfeld - Seitenscheibe eingeschlagen

In der Nacht zu Sonntag, 26.09.2021, haben Unbekannte die Seitenscheibe eines Renault Trafic eingeschlagen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz an der Straße Diershof. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts aus dem Kleintransporter entwendet. Ob die Täter bei der Tatausführung gestört wurden, ist unbekannt. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell