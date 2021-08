Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Hunde außer Kontrolle ++ Marxen - Einbruch in Landmaschinenhandel ++ Winsen - Pkw gestohlen ++ Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Buchholz/Sprötze (ots)

Hunde außer Kontrolle

Am Mittwoch (18.8.2021) war eine 69-jährige Spaziergängerin südlich von Sprötze im Wald unterwegs. Gegen 15 Uhr begegneten ihr auf einem Waldweg, östlich der Straße Lohbergen, zwei größere, freilaufende Hunde. Einer kam auf die Frau zu, biss ihr unvermittelt von hinten ins Bein und verletzte sie dadurch. Anschließend liefen die Hunde in Richtung Lohbergen davon. Nachdem die Frau den Vorfall gemeldet hatte, suchten Polizeibeamte zunächst vergeblich nach den Hunden.

Gestern (19.8.2021) zeigte eine 45-jährige Frau an, dass einer ihrer drei Hunde, mit denen sie ebenfalls am 18. August im Wald südlich von Sprötze unterwegs war, von einem unbekannten Hund gebissen und schwer verletzt worden ist. Insgesamt seien drei größere freilaufende Hunde auf sie zugekommen. Die Frau noch hatte versucht, sich mit ihren Hunden auf einem Grundstück an dem Waldweg in Sicherheit zu bringen. Einer der freilaufenden Hunde schnappte nach einem Hund der 45-Jährigen und verletzte ihn schwer am Hinterlauf. Erst als weitere Personen auf die Situation aufmerksam wurden und dazukamen, liefen die unbekannten Hunde davon. Der verletzte Hund musste chirurgisch versorgt werden.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der verantwortliche Halter noch am Donnerstagabend ermittelt werden. Der Mann hatte für die drei Hunde einen provisorischen Zwinger auf seinem Grundstück errichtet. Aus diesem hatten sich die Hunde am Mittwoch unbemerkt freigegraben und waren losgezogen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Ordnungsamt erteilte ihm zudem strenge Auflagen, wie die Hunde auf dem Grundstück zu halten sind. Das Veterinäramt des Landkreises wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Marxen - Einbruch in Landmaschinenhandel

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (19.8.2021), in der Zeit zwischen 1:00 Uhr und 6:00 Uhr, in einen Landmaschinenhandel an der Hauptstraße eingebrochen. Die Täter hatten zunächst im rückwärtigen Bereich ein Zaunelement abmontiert, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf, um in das Gebäude zu kommen. Dort wurden diverse Räume durchwühlt und Türen aufgebrochen.

Die Täter erbeuteten Bargeld und GPS-Module für die Steuerung von Landmaschinen. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Marxen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Winsen - Pkw gestohlen

Ein roter Hyundai i10 mit dem Kennzeichen WL-AB 242 ist am Donnerstag von einem Parkplatz am Schanzenring gestohlen worden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 10:30 Uhr. Der Wert des Wagens wird auf rund 8000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Winsen - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Auf der L 217, zwischen der Anschlussstelle Winsen-West und dem Kreisverkehr an der Hamburger Straße, kam es am Donnerstag (19.8.2021), gegen 22 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann, der mit einem Peugeot Boxer von der Autobahn in Richtung Innenstadt unterwegs war, bemerkte plötzlich eine blaue Kunststoffkiste auf seiner Fahrspur. Aufgrund Gegenverkehrs konnte er der Kiste nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Hierdurch verkeilte sich die Box unter dem Fahrzeug. Die Ölwanne des Peugeot wurde aufgerissen. Der Peugeot musste anschließend abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 EUR geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass ein anderes Fahrzeug diese Kiste unmittelbar zuvor verloren hatte. Zeugen, die dazu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 melden

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell