Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: In Schlangenlinien gefahren ++ Stelle - Katalysator abgebaut ++ Neu Wulmstorf - Versuchter Pkw-Diebstahl

Garlstorf/A7 (ots)

In Schlangenlinien gefahren

Am Dienstagabend (17.8.2021), gegen kurz nach 23 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw mit Anhänger gemeldet, der, in starken Schlangenlinien fahrend, im Bereich des Maschener Kreuzes unterwegs war. Im Rahmen der Fahndung entdeckten Beamte des Autobahnpolizeikommissariats Winsen den Wagen wenig später auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover.

Die Beamten leiteten das Gespann für eine Kontrolle auf einen Parkplatz. Im Schutz der Dunkelheit versuchte der 39-jährige Fahrer, den die Beamten beim Überholen zuvor eindeutig erkannt hatten, den Platz mit seinem 28-jährigen Mitfahrer zu tauschen. Der Grund dafür war den Beamten schnell klar. Der 39-Jährige erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von über drei Promille. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein des 39-jährigen beschlagnahmten die Polizisten.

Stelle - Katalysator abgebaut

Auf dem Pendlerparkplatz am Penellweg haben Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 12.8.2021 und Montag, 16.8.2021 den Katalysator eines Seat Ibiza abgebaut, indem sie die Halterung und das Abgasrohr mit einem Trennschneider zerschnitten. Der Schaden wird auf rund 600 EUR geschätzt.

Neu Wulmstorf - Versuchter Pkw-Diebstahl

In der Nacht zu Dienstag (17.8.2021), in der Zeit zwischen 20 und 5 Uhr, versuchten Diebe, einen am Postweg abgestellten VW Transporter zu stehlen. Die Täter hatten die Fahrertür ist Transporters aufgebrochen, um in das Innere zu gelangen. Der Versuch, den Wagen kurzzuschließen, misslang allerdings. Es blieb bei einem Sachschaden von etwa 200 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell