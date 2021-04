Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendlage der PI Harburg 23.-25.04.2021

Landkreis Harburg (ots)

Neu Wulmstorf - Sachbeschädigungen an Häusern und Fahrzeugen

In der Nacht zum Samstag kam es im Birken- sowie Schulweg in Neu Wulmstorf zu diversen Sachbeschädigungen durch Graffitischmierereien an Häusern und Fahrzeugen. Der Lack der Fahrzeuge wurde zudem noch zerkratzt. Zeugen, die verdächtige Personen bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei Neu Wulmstorf unter 040-33441990.

Stelle - Diebstähle aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Ashausen zu Diebstählen aus zwei landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Die Diebe bauten aus den Fahrerkabinen einen Bedienungsbildschirm und andere elektronische Geräte aus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Winsen (L) unter 04171-7960 zu melden.

Buchholz i.d.N. - Verunreinigung des Steinbachs

Durch aufmerksame Bürger wurden am Samstag Verunreinigungen des Gewässers festgestellt. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um Fäkalien handelt. Im weiteren Verlauf konnte durch die Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Unteren Wasserbehörde/Stadt Buchholz i.d.N. ein Schaden an einer Abwasserleitung, dessen Ursprung vermutlich unterhalb des Baches liegt, festgestellt werden. Durch die Stadt Buchholz i.d.N. wurden weitere Maßnahmen eingeleitet. Eine Beeinträchtigung der Anwohner besteht derzeit nicht.

BAB - Drogenfahrt auf der Autobahn

Am Samstagmittag wurde der Polizei ein Pkw ohne Kennzeichen auf dem Seitenstreifen der BAB 1 im Bereich Seevetal mitgeteilt. Drei männliche Personen würden sich mit Taschen unmittelbar am Pkw aufhalten und seien im Begriff die Autobahn über die dortige Schutzplanke zu verlassen. Im Nahbereich konnten drei Männer (26/27/29 Jahre) festgestellt und kontrolliert werden. Bei den Personen konnten die Pkw-Kennzeichen aufgefunden werden. Ein Drogentest ergab, dass alle drei Personen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Bei der Überprüfung der ausgehändigten Dokumente, stellte sich ein Dokument als Totalfälschung heraus. Es wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und einer Urkundenfälschung eingeleitet. Das Fahrzeug wurde aufgrund eines Defektes von den Personen zurückgelassen. Dieses wurde im Anschluss abgeschleppt.

BAB - Gefährliche Verkehrserziehung

Am Samstagnachmittag kam es auf der BAB 1, Richtungsfahrbahn Hamburg, zu einem nicht alltäglichen Einsatz für die Beamten. Beteiligt an diesem Geschehen waren zwei männliche Verkehrsteilnehmer. Da einem Verkehrsteilnehmer die langsame Fahrweise des anderen nicht passte, entschied sich dieser, die Situation direkt zu klären. Hierzu wurde der Pkw verbotswidrig rechts überholt und anschließend auf der dreispurigen Autobahn auf dem linken Fahrstreifen bis zum Stillstand ausgebremst. Nachdem beide Pkw auf dem linken Fahrstreifen standen, versuchte der 36-jährige "Verkehrserzieher" dem langsam fahrenden Verkehrsteilnehmer auf sein Fahrverhalten anzusprechen. Da sich dieser jedoch durch dessen aggressives Auftreten bedroht fühlte, setzte der 18-jährige sich mittels eines Tierabwehrsprays zur Wehr. In der Folge musste der 36-jährige Fahrzeugführer durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt werden. Durch zufällig vorbeifahrende Einsatzkräfte des Zolls wurden zunächst beide Pkw auf den Seitenstreifen verbracht und die beiden Personen getrennt. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

BAB - Unfall unter Drogeneinfluss

Am Samstag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Pkw die BAB 39, Richtungsfahrbahn Lüneburg. Infolge der Beeinflussung durch Drogen verlor dieser die Kontrolle über seinen Pkw, geriet ins Schleudern und prallte mehrfach in die dortige Mittelschutzplanke. Hier kam er entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Den Ersthelfern bot sich ein eher ungewöhnlicher Anblick. Der Fahrzeugführer war lediglich mit einem Halstuch bekleidet. Um eine Auskühlung zu verhindern und ihn vor neugierigen Blicken vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer zu schützen, wurde der Fahrzeugführer in eine Rettungsdecke gewickelt. Bereits bei der Unfallaufnahme räumte der Fahrzeugführer den Drogenkonsum ein. Nach einer kurzen Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung, wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Mann wurde lediglich leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

