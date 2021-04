Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 16.04.2021, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 18.04.2021, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz/Sprötze - Jugendliche unter Drogeneinfluss

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr trafen Spaziergänger in dem Naturschutzgebiet um den Brunsberg einen 15-Jährigen Buchholzer an, der spärlich bekleidet umherirrte. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass dieser zusammen mit Freunden am Vorabend auf einer Feier bislang nicht näher benannte Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der 15-Jährige musste, wie auch einer seiner Freunde, aufgrund von Ausfallerscheinungen in einem Hamburger Krankenhaus behandelt werden.

Seevetal/Ramelsloh - Zigarettenautomat aufgebrochen

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Zeitraum von ca. 03:00 Uhr bis ca. 05:00 Uhr zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Seevetal/Ramelsloh in der Horner Straße. Bisher unbekannte Täter brachen den Automaten gewaltvoll auf und entwendeten Zigaretten. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Winsen (Luhe) - ohne Versicherung unterwegs

Ein 18-Jähriger wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Winsen (Luhe) von Polizeibeamten kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass sein Elektrokleinstfahrzeug keine gültige Versicherungsplakette aufwies. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde das entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal einen Pkw im Bereich Neu Wulmstorf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 63-Jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Dem Neu Wulmstorfer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Neu Wulmstorf - Zwei Taschendiebstähle

In Neu Wulmstorf kam es im Laufe des Samstags zu zwei Diebstählen in Supermärkten. Die beiden lebensälteren Geschädigten ließen ihre Taschen für einen Moment unbeaufsichtigt im Einkaufswagen. Diese Gelegenheit nutzen unbekannte Täter, um in einem Fall die komplette Handtasche und im zweiten Fall die Geldbörsen aus der Handtasche zu entwenden. Die Polizei warnt nochmals eindringlich, sämtliche persönliche Wertgegenstände sowie Taschen beim Einkaufen zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt zu lassen.

Auffällig Personen können jederzeit bei jeder Polizeidienststelle oder über den Polizeinotruf gemeldet werden. Scheuen Sie sich auch nicht die Mitarbeiter in den Geschäften anzusprechen, wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten.

Hinweise zu den beiden Taten nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer 040-3441990 entgegen.

Neu Wulmstorf - Mehrfacher Ladendiebstahl

Ein 52-Jähriger Hamburger wurde am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Neu Wulmstorf beobachtet und anschließend durch die Polizei kontrolliert. Bei der weiteren Überprüfung fiel den Beamten auf, dass der Mann zahlreiches weiteres Diebesgut mit sich führte, welches er zuvor in drei anderen Geschäften entwendet hatte. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf ca. 220 EUR. Den Mann erwarten nun vier Strafverfahren.

Winsen (Luhe) - unerlaubte Party am Baggersee

Am Samstagabend hielten sich mehrere Jugendliche auf dem umzäunten Gelände eines Baggersees auf, ohne eine Mundnasenbedeckung zu tragen oder auf Mindestabstände zu achten. Bei Eintreffen des ersten Streifenwagens flüchteten diverse Personen in unterschiedliche Richtungen, 9 Personen konnten vor Ort noch festgestellt werden. Sie erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell