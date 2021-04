Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Betrunken LKW gefahren ++ Jesteburg - Von der Fahrbahn abgekommen

Seevetal/A7 (ots)

Betrunken LKW gefahren

Am Mittwoch (14.4.2021), gegen 6:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) einen 36-jährigen LKW-Fahrer der mit seinem Sattelzug in Richtung Norden unterwegs war. Schon als den Beamten die Fahrertür geöffnet wurde, schlug Ihnen deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von rund 1,4 Promille. Der 36-jährige musste die Beamten ins Krankenhaus begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Da der 36-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 EUR einbehalten.

Jesteburg - Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 23-jähriger Mann hat am Mittwoch (14.4.2021) einen Verkehrsunfall auf der K 83 verursacht. Der Mann war mit seinem LKW von Reindorf in Richtung Lüllau unterwegs, als er, gegen 6:25 Uhr, aus noch unklarer Ursache, mit der rechten Fahrzeugseite in den unbefestigten Seitenstreifen geriet. Aufgrund des abschüssigen Seitenraums kippte der LKW auf die rechte Fahrzeugseite. Hierbei wurde der 23-jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.500 EUR geschätzt.

